22 milioni per Castrovilli? Roba da ridere!

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si legge oggi su Il Mattino, proverà l’assalto al centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Udite, udite, pronta un’offerta da 22 milioni di euro per lui. In pratica spiccioli, per quello che da molti è considerato la vera sorpresa di questo campionato ed è entrato già a far parte del giro della Nazionale.

Nei giorni in cui l’Atalanta ha venduto Kulusevski alla Juventus per 44 milioni di euro (bonus compresi), la cifra che avrebbe in mente il Napoli è quantomeno ridicola. Roba da ridere appunto, anche se, è bene precisarlo, stiamo parlando sempre in termini relativi.