24 milioni per Torreira da parte del Torino? Niente di tutto ciò. Fiorentina e granata: L’offerta è simile. Attenzione però al fattore Giampaolo

Parte dall’Inghilterra e viene rilanciata in Italia l’ultima notizia, chiamiamola così, riguardante il centrocampista di proprietà dell’Arsenal, Lucas Torreira. 24 milioni di euro, tanto avrebbe messo sul piatto il Torino per il giocatore. Peccato però che da fonti granata arrivi una secca smentita in proposito.

Il Torino, ma anche la Fiorentina, inseguono ancora il giocatore e la loro offerta fatta al club inglese è sostanzialmente simile. Prestito oneroso con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo per i viola. Prestito oneroso per questa stagione, rinnovabile per la prossima con diritto di riscatto è invece la formula granata.

Potrebbe esserci un fattore Giampaolo ad incidere sulla vicenda. L’attuale tecnico del Toro è stato colui il quale ha fatto esplodere il centrocampista quando era alla Sampdoria e sta tartassando di chiamate il giocatore.