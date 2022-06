3° Baglion’s Cup: una serata di sorrisi e gioia all’insegna del ricordo e dello sport. FiorentinaNews termina al quarto posto

La terza edizione della Baglion’s Cup è terminata nel migliore dei modi: con tanti sorrisi e applausi. Applausi ai vincitori ma soprattutto alla mamma di Chiara Baglioni, collega scomparsa nel 2018 a seguito di una malattia. Questa competizione, svoltasi sui campi della Laurenziana, è stata aperta anche da una sorpresa: la maglia del capitano della Fiorentina che è stata consegnata alla mamma di Chiara.

Per la cronaca, il trofeo è stato alzato da Fiorentina.it, che ha succeduto proprio FiorentinaNews.com vincitrice dell’ultima edizione. La nostra redazione ha chiuso al 4° posto (in zona Champions -si scherza-), alle spalle di FirenzeViola.it e FiorentinaUno.com, ma davanti a ViolaNews.com. La vincitrice morale però è stata la mamma di Chiara, in questa bellissima occasione per ricordare la figlia strappata al mondo troppo presto.

Di seguito alcune foto del torneo: