In tre sono costati praticamente 40 milioni di euro alle cassa della Fiorentina: Pulgar 10 (più una percentuale sulla futura rivendita), Lirola 13 in totale e Duncan 16 (1 di prestito più 15 per il riscatto). Cifre importante per dei giocatori che fino ad oggi non hanno quasi mai dimostrato di meritare un investimento del genere. Chi per un problema o chi per un altro, i tre hanno fatto fatica in riva all’Arno. E fin dal suo ritorno alla Fiorentina, Prandelli non ha puntato su di loro, eccezion fatta per il cileno che qualche presenza l’ha fatta.

Il calendario, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, viene in aiuto di Pulgar, Lirola e Duncan. La Fiorentina giocherà ben cinque partite dal 3 al 17 gennaio e il tecnico di Orzinuovi avrà bisogno di tutti: sarà il banco di prova (soprattutto) per loro tre. La società, poi, farà le proprie valutazioni tenendo in considerazione che i tre sono risorse a cui la Fiorentina tiene, ma adesso è il momento di avere i benefici programmati.