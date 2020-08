40 tifosi viola festeggiano la Fiorentina e rischiano una denuncia: manifestazione non autorizzata e spintoni a un giornalista

Nella scorsa notte, secondo quanto riportano Ansa e Il Sito di Firenze, una quarantina di supporter della Fiorentina si sono radunati nel centro storico di Firenze per festeggiare l’anniversario della società viola.

Sul Ponte Santa Trinità è stato srotolato lo striscione con scritto: “Tanti auguri alla più grande… alla più bella, alla più cara ad ogni cuor”. Sul posto sono intervenuti la Digos e la Polizia, in quanto, è stato spintonato un giornalista che si era avvicinato per fare delle foto. Nella colluttazione, il cellulare di quest’ultimo è stato calpestato andando distrutto.

I tifosi rischiano una denuncia per manifestazione non autorizzata, mentre per chi ha affrontato il giornalista potrebbero essere ipotizzati anche i reati di violenza privata e danneggiamento.