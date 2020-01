Commisso: “Fiorentina regina del mercato. Abbiamo lavorato anche per il futuro, sono contento”

Queste le parole del patron Rocco Commisso all’uscita dal Tuscany Hall dopo il gong finale del mercato invernale: “La Fiorentina è la regina del mercato. Abbiamo lavorato anche per il futuro, dobbiamo guardare avanti. Mi dispiace per Boateng ma dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto un grande lavoro e siamo stanchi. Domenica sarò a vedere la partita contro la Juve insieme a Joe e Daniele. Sono contento per la variante a Bagno a Ripoli, voglio ringraziare il sindaco. È un bel segno per Firenze. I tifosi abbiano fiducia: 11 punti in 6 partite per Iachini sono un bel bottino”.