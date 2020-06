La Fiorentina è sprecona, più di Milan e Juventus

La Fiorentina è pericolosa, crea, arriva in porta ma non incide. Secondo il rapporto pubblicato da sics che va ad analizzare l’indice di pericolosità della gara di ieri sera, si evince come la squadra viola abbia totalizzato un punteggio di 77 tra azioni create e realizzate contro i soli 29 punti del Brescia.

Un punteggio, quello di 77, che conta la sommatoria di tanti fattori tra i quali le azioni promettenti, i tiri e i cross. Un dato, quello dei ragazzi di Iachini, ben oltre superiore a quello del Milan che raggiunge i 63 punti e della Juventus (54).

Questa analisi, infatti, mostra come la Fiorentina sia sprecona e poco precisa sotto porta e il dato dei 14 tiri in area è emblematico.