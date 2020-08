Proc.Biraghi: “Tornerebbe volentieri alla Fiorentina, ma c’è un problema contrattuale. Ora ha una dimensione diversa”

Il procuratore di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando del suo assistito: ” Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale,il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina però un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore”.

Il futuro di Biraghi sembra segnato dal colore viola ma, l’agente, sottolinea come sia da adeguare il vecchio contratto.