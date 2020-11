Aquilani: “A Liverpool credevano che non fossi un buon acquisto per la squadra. Lasciare l’Inghilterra dopo un anno…”

In un’intervista al Guardian ha parlato l’attuale allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani. Queste le sue parole sul suo passato in Inghilterra con la maglia del Liverpool: “Quando arrivai ai Reds sulla panchina c’era Benitez che mi volle fortemente. Poi arrivò Hodgson, era un gentiluomo ma voleva rendere la squadra più inglese ed era ovvio che per me ci sarebbe stato meno spazio in squadra e quindi sono tornato in Italia. Credo che sia stato un errore, perchè andando in un paese nuovo per ambientarsi servono almeno due anni, invece in Inghilterra rimasi solo 12 mesi. Forse la gente a Liverpool credeva che non fossi un buon acquisto, ma è stato una bella esperienza”.

