Kramaric e la Fiorentina: la dirigenza viola valuta l’allungo decisivo. I dettagli

La scorsa estate il nome di Andrej Kramaric aveva già fatto capolino all’interno delle vicende di mercato della Fiorentina, ma senza sviluppi importanti. Adesso sembra che la dirigenza viola sia tornata sull’attaccante croato classe ’91, in forza all’Hoffenheim. Il giocatore cresciuto nel vivaio della Dinamo Zagabria ha un contratto fino giugno 2022 con la squadra di Sinsheim e potrebbe scegliere di cambiare aria. Kramaric nel corso degli anni ha dimostrato di poter agire sia da prima che da seconda punta, facendo della velocità e delle grandi doti balistiche i propri punti di forza.

Fisicamente non statuario, Kramaric sa però come farsi spazio nelle aree di rigore avversarie. In circa cinque anni il calciatore balcanico ha realizzato 92 reti totali, dispensando anche vari assist. In stagione ha già toccato quota 12 gol.

La sua valutazione attuale si aggira tra i 25 ed i 30 milioni di euro anche se, ovviamente, le formule di acquisto ormai sono variegate e permettono di non dover sborsare tutto e subito. La Fiorentina è alla ricerca di un terminale offensivo di affidabilità ed esperienza. La dirigenza viola sceglierà di sferrare l’allungo decisivo nella sessione invernale? Nelle prossime settimane si avranno novità significative.

E voi che ne pensate, è l’uomo giusto per prendere le redini dell’attacco viola?