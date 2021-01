L’Atalanta liquida il Cagliari in Coppa Italia. A segno due ex viola

Un altro ottavo di finale di questa Coppa Italia è andato in scena questa sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari. Tre ex viola in campo dal primo minuto, Sportiello e Muriel tra i bergamaschi e Sottil in maglia rossoblù.

Primo tempo a forti tinte nerazzurre, con l’Atalanta che costringe gli uomini di Di Francesco nella propria metà campo. I padroni di casa passano in vantaggio al 43′ grazie alla rete di Miranchuk su suggerimento di Muriel. Nella seconda frazione ancora protagonista il colombiano che al 53′ coglie la traversa direttamente da calcio piazzato. Due minuti più tardi però ecco la reazione del Cagliari, con un altro ex viola, Sottil che rimette in gara i suoi siglando uno splendido gol sul quale Sportiello non può far niente. Gasperini e i suoi però non ci stanno, e prima Muriel e poi Sutalo riportano in vantaggio l’Atalanta. Nel finale Sottil vicino alla seconda gioia personale, ma la traversa gli nega la doppietta.

Atalanta che cosi si qualifica ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente di Lazio-Parma.