Adesso ognuno ha il suo compito: tra la salvezza e i discorsi per evitare l’ennesimo “caso-Chiesa”

Quando ancora il mercato estivo era aperto Pradè aveva assicurato: “Parleremo dei rinnovi a calciomercato finito”. Ad oggi però, in casa Fiorentina, l’unico contratto sul quale si è avuto certezze, è quello di Federico Chiesa, che negli ultimi giorni disponibile si è trasferito alla Juventus. Ancora tutti aperti (chi più chi meno) gli altri discorsi sui rinnovi: da Milenkovic a Pezzella, da Castrovilli a Vlahovic.

Adesso l’obiettivo della squadra è quello di centrare il prima possibile la quota salvezza. La società intanto dovrà capire chi potrà far parte della rosa del prossimo anno senza dover rivivere i classici tira e molla estivi che negli ultimi anni, a Firenze, si sono visti in abbondanza. Chiarezza e carte in tavola. Chi non vuole rimanere, chi è scontento, se ne può andare senza troppi proclami. Alle cifre giuste ovviamente.

C’è da costruire la nuova Fiorentina senza nuovi “casi-Chiesa” o che dir si vogliano. A ognuno i suoi obiettivi, perché dopo due anni “di assestamento”, adesso è vietato sbagliare.