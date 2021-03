E poi dicono che giocare in casa o in trasferta ormai non faccia più differenza… I tifosi non ci sono, l’appoggio della Curva Fiesole non c’è, il calore di Firenze fatica ad arrivare. All’Artemio Franchi però la Fiorentina sembra aver trovato un feeling che sta tenendo a galla la squadra di Prandelli. Nelle ultime 10 partite tra le mura amiche infatti la Viola ha guadagnato 14 punti, praticamente la metà di quelli totalizzati in tutto il campionato. Con 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte (contro Inter e Roma) il Franchi, seppur vuoto, è tornato a portare fortuna alla squadra gigliata. Lo dimostrano anche il totale di 20 punti guadagnati in casa a dispetto dei soli 9 totalizzati lontano da Firenze.

E proprio più di un anno fa, la Fiorentina affrontava per l’ultima volta davanti ai tifosi fiorentini il Milan, pareggiando allo scadere una gara al cardiopalma. Un boato che dalle parti di Campo di Marte non si sente più da parecchio tempo, anche se giocare a Firenze da una spinta in più ai giocatori viola. E i numeri lo dimostrano.