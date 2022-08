Il prestigio, ma non solo: ecco quanto vale la qualificazione ai gironi di Conference

Giovedì la Fiorentina si giocherà la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Dopo il successo per 2-1 nella partita d’andata contro il Twente, la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo in Olanda con due risultati a disposizione su tre. Una posizione sicuramente di vantaggio rispetto agli avversari, che però dalla loro avranno il calore dei tifosi casalinghi.

L’appuntamento di giovedì è sicuramente di quelli da non sbagliare: raggiungere i gironi di Conference è un obiettivo che non può essere sbagliato, sia per il prestigio che garantisce giocare le coppe europee ma anche per il profitto che andrebbe ad incassare la Fiorentina. Si tratta infatti di tre milioni di euro, una cifra che aiuterebbe sicuramente la società viola ad accontentare le richieste di Italiano e a rinforzare la rosa.