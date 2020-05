Lotti: “Se non si vuole far ripartire la Serie A, lo si dica con chiarezza. Il Governo decida”

Luca Lotti, ex Ministro dello Sport e oggi membro del Parlamento, ha parlato a Lady Radio: “Futuro del calcio? Se non si vuole far ripartire il campionato, va detto con chiarezza senza utilizzare modi discutibili. Ok il protocollo, ma è difficile immaginare che con un contagiato va in quarantena tutta la squadra. E questo discorso non vale solo per questo campionato, ma anche per il prossimo. Ho massimo rispetto per il Comitato tecnico-scientifico, ma chiedo continuamente al Governo di prendere decisioni. Se non vogliono ripartire, lo dicano subito. Il protocollo è stato oggetto di una domanda e di una risposta, nulla vieta di riflettere e ragionare su questo tema per far sì che si possa ripartire con regole certe, chiare, predefinite ma anche ragionevoli. Il mondo del calcio è un’azienda e così va considerata”.