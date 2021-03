Milenkovic studia l’addio dalla Fiorentina. Il prezzo si abbassa, ecco le squadre interessate

Nikola Milenkovic ha deciso da tempo di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e di voler lasciare la Fiorentina al termine della stagione. Sul difensore ha preso informazioni il Manchester United che sta valutando tutti i parametri economici dell’eventuale operazione. Ma non solo: anche Inter, Tottenham e Liverpool – come si legge su calciomercato.com – hanno sondato il terreno con l’entourage del giocatore.

Anche il Milan lo ha seguito, ci ha provato a ottobre, ma le richieste della società di Rocco Commisso, 40 milioni di euro, hanno spento ogni possibile suggestione. Chiaramente a un anno dalla scadenza, il suo valore scenderà di almeno una decina di milioni e a 30 Milenkovic, classe ’97, potrebbe essere un affare. Il club rossonero ha un filo diretto con Ramadani, i contatti sono frequenti anche per tenere sotto osservazione la situazione di altri assistiti come Rebic.