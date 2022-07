Di Carlo: “La Fiorentina deve migliorare nella mentalità per fare bene anche in Europa. Mandragora diverso da Torreira, ma è un colpo importante”

L’allenatore del Pordenone Domenico Di Carlo ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Italiano ha dato gioco e personalità alla Fiorentina, cosa che non si vedeva da qualche anno. Questa stagione sarà particolare, quindi le forze e le energie andranno gestite. Per giocare in Europa bisogna migliorare sia in qualità che in mentalità, mi auguro che per i viola sia una motivazione in più. Per fare turnover servono giocatori che si mettano a disposizione, capendo che anche giocare solo mezz’ora è importante”.

Infine Di Carlo ha commentato l’arrivo in maglia viola di Mandragora: “Si tratta di un buon giocatore, diverso per caratteristiche tattiche e fisiche rispetto a Torreira, con un potenziale molto interessante. L’unica incognita riguarda le sue condizioni fisiche dato che ha già riportato diversi infortuni importanti. Per il presente e il futuro della Fiorentina rappresenta comunque un colpo di mercato importante”.