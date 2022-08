A Bajrami il ruolo di Saponara. Pronta anche una “variante” del 4-3-3?

Ieri ha svolto le visite mediche Antonin Barak, che amplia la batteria di elementi duttili e verticali a disposizione del tecnico. Barak è dinamico, bravo negli inserimenti e vede la porta, particolare non secondario per una squadra che crea tanto ma in proporzione segna poco, come si è visto anche contro il Twente.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la trequarti è il suo territorio di caccia, ma a Firenze Barak farà la mezzala. E dopo di lui potrebbero arrivare altri rinforzi: un difensore di riserva (possibile scambio Nastasic-Nikolaou con lo Spezia) e Nedim Bajrami, trequartista dell’Empoli. I due club hanno praticamente chiuso il ritorno di Zurkowski a Empoli e Zanetti vorrebbe anche Kouame. Se Bajrami (che piace molto al Sassuolo) arrivasse in viola, nel 4-3-3 farebbe l’esterno offensivo di sinistra che si accentra apprendo spazi per terzino e mezzala. Un po’ quello che fa Saponara quando viene chiamato in causa. Ma non si può nemmeno escludere a priori qualche prova di 4-2-3-1.