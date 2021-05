A caccia del partner giusto per Vlahovic: Due nomi dal Sassuolo?

Sul mercato la Fiorentina andrà a caccia anche di una punta che possa muoversi accanto a Vlahovic e che abbia uno score-gol importante. Traduzione: Ringhio punta su due bomber per alzare al massimo il potenziale di realizzazione della sua Fiorentina. La Nazione indica alcuni nomi che potrebbero far al caso della Fiorentina. Il primo è rappresentato da Giacomo Raspadori, attaccante ventunenne del Sassuolo che ha già avuto modo di mettersi in mostra a più riprese nel corso della stagione. La società emiliana però, si sa, è una bottega cara e per il giovane centravanti chiede non meno di 15 milioni. Il prestito, al momento, rappresenta la soluzione più percorribile. Sempre con i neroverdi, la Fiorentina parlerà soprattutto di Boga.