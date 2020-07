A Caserta arriva Guidi e richiama alcuni ex Fiorentina

Presentazione ufficiale alla Casertana per l’ex tecnico viola, prospettive importanti per la società campana che si è affidata a Mister Guidi, il nostro obbiettivo non è quello di avere uno schema ben definito, la squadra deve saper divertire e trovare risultati con il gioco, ha dichiarato il tecnico fiorentino. La società deve rappresentare le idee del mio staff, sono sicuro che metteremo su una squadra competitiva. In questa ottica trapelano voci che Mister Guidi voglia affidarsi ancora ai suoi pupilli della cantera viola, uno su tutti l’ex capitano della primavera gigliata Andy Bangu, legato ancora con due anni di contratto al Gubbio, Lakti tornato alla Fiorentina dal prestito proprio agli umbri e Michele Cerofolini che Guidi vorrebbe tornasse a vestire la maglia della Casertana dove era passato in prestito a gennaio scorso.

