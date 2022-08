A centrocampo spazio a Mandragora, a caccia di una grande prestazione

Questa sera allo stadio Franchi alle 21.00, la Fiorentina affronterà il Twente nella sfida che vale l’ingresso alla fase a gironi della Conference League. Una partita da non sbagliare che può valere un’intera stagione e che impone al mister Vincenzo Italiano di doversi affidare alle sue certezze.

Non sono molti i dubbi in vista della gara contro gli olandesi, anche se non mancano i ballottaggi, a partire dal portiere. Il reparto in cui Italiano dovrebbe avere le idee già chiare è il centrocampo: confermatissimo Amrabat in mezzo al campo, al suo fianco ci sarà sicuramente Jack Bonaventura. A sinistra invece, dopo la non convincente prestazione di Maleh contro la Cremonese, spazio al nuovo acquisto Rolando Mandragora.

Il giocatore arrivato dal Torino ha avuto un impatto importante nella prima di campionato, al netto del gol, e certamente non vorrà sprecare l’occasione di giocare dal primo minuto davanti ai suoi nuovi tifosi. Una partita speciale, la prima europea in carriera, con l’obiettivo di conquistare la maglia da titolare inamovibile e magari continuare a segnare: un’abitudine che i tifosi della Fiorentina apprezzerebbero non poco. Mandragora è sulla buona strada e questa sera servirà una grande prestazione.