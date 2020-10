A che punto è la Primavera di Aquilani? La zona play-off, in un campionato travagliato

Niente partita di campionato in questo week end per la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, a causa del rinvio della sfida con l’Empoli per questioni legate al Covid. Il torneo giovanile andrà avanti anche dopo l’ultimo Dpcm firmato in mattinata dal Premier Conte ed ha senso dunque, definire lo status della formazione viola. La Fiorentina ad oggi è in quinta posizione, con 4 partite giocate, con almeno due squadra (Inter e Genoa) che possono scavalcarla dopo aver recuperato i rispettivi incontri. Questo turno e il prossimo infatti sono stati caratterizzati da molti rinvii, il che contribuisce a rendere ancor più travagliato il regolare svolgimento del campionato. I ragazzi di Aquilani avevano lasciato un’ottima impressione comunque una settimana fa contro il Cagliari, battuto per 6-0: fin qui un percorso senza mezze misure, con due vittorie e due sconfitte, una delle quali contro la Roma, capolista a punteggio pieno.

