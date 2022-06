A che punto è la trattativa per il rinnovo di Italiano? Ecco cosa ha chiesto l’allenatore viola

La questione del rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano tiene banco in casa Fiorentina. Dopo l’addio di Torreira è cambiato qualcosa? A che punto è la trattativa? Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha cercato di chiarire la situazione:

“Ancora la firma di Italiano non c’è stata perché si tratta di un contratto importante. Vuole una durata di tre anni, fino al 2025, e il doppio dell’ingaggio di adesso. Chiede un riconoscimento per il lavoro svolto. Le parti sono in contatto quotidiano: ogni giorno perché sono questioni particolari. La distanza non è ampia e quindi alla fine dovrebbe arrivare la firma”