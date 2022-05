A chi l’onore sportivo e a chi quello economico: tutta questione di priorità

Dato che al presidente Commisso piace da morire fare paragoni con gli altri club, non gli dispiacerà se nell’analizzare il trend tecnico e sportivo della Fiorentina (che fino a prova contraria rappresenterebbe il vero fulcro, nonché core business, dell’attività), facciamo cenno al Milan e alla Roma, le due squadre più fresche di vittoria in Italia. Il patron viola ci ha spiegato in lungo e in largo quelli che sono i risultati economici della sua società, i suoi sforzi e la sua virtuosità, mettendo quasi in ridicolo (dal suo punto di vista) chi come ad esempio il club rossonero ha tenuto i suoi giocatori in scadenza, sfruttandoli fino alla fine e chi, come quello giallorosso, ha puntato su un tecnico da oltre 7 milioni l’anno.

“Io non ho fatto gli errori del Milan, io da Vlahovic ho preso 75 milioni, loro da Calhanoglu e Donnarumma 0″. Non fa una piega, peccato però che con i due su citati i rossoneri si siano guadagnati la qualificazione in Champions (che male al fatturato non fa) e con Kessie (che andrà a scadenza tra un mese) addirittura lo scudetto.

“I Friedkin sono arrivati in Italia e sono passati dal settimo al sesto posto. Quest’anno sono arrivati a un punto da noi spendendo 10 milioni lordi per Mourinho e 140 milioni sul mercato”. Senza voler sottolineare quanto sia più facile passare dal sedicesimo al decimo posto (come la sua prima Fiorentina, un risultato che ossessiona letteralmente Commisso), rispetto a scalare le primissime posizioni, il tema dovrebbe essere eventualmente la qualità della spesa ma quelli saranno pur affari della Roma, che per altro un trofeo l’ha conquistato.

Nell’ottica di Commisso in sostanza, scudetto e Conference non valgono quanto il maxi incasso per Vlahovic: una visione piuttosto astrusa dello sport ma d’altra parte, in un confronto a senso unico si può far passare serenamente anche questo tipo di concetto. Di sicuro, da queste affermazioni di passione e interesse al lato sportivo non ne emergono, divampa invece l’affezione a quello economico: non si tratta di giusto o sbagliato, è questione di priorità, basta saperlo.