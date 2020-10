“A Chiesa manca sempre la giocata decisiva. E’ un buon giocatore e nient’altro, certamente non adatto alla Juventus”

Il giornalista Rai Mario Mattioli ha parlato a Radio Bianconera usando parole forti nei confronti dell’ex Fiorentina Federico Chiesa: “Io ho sempre detto che è un giocatore buono, ma a cui manca sempre uno per fare 31. Non è risolutivo, a me non ha mai convinto. Poi se pensiamo a quanto è costato io credo che in questo momento non sia un giocatore da Juventus”.

