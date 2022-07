A Dodô mancano (sempre e) solo 300 km per raggiungere la Fiorentina – FOTO

Prima o poi arriverà. O meglio, sicuramente lo farà. Italiano lo ha confermato e il suo approdo a Moena è atteso (veramente) nelle prossime ore. Probabilmente dopo aver liberato uno slot per gli extracomunitari -grazie alla cessione di Pulgar– ma Dodô è pronto ad essere accolto dai suoi nuovi compagni in ritiro. Intanto prosegue il suo soggiorno italiano nel capoluogo lombardo, dove da giorni si trova in un un albergo milanese, anche in attesa della moglie che presto darà alla luce un maschietto.

Nel frattempo, Dodô, moglie e la loro primogenita si godono le bellezze di piazza Duomo, in attesa di separarsi, momentaneamente, quando il ragazzo si aggregherà al gruppo viola. Restano quindi circa 300 i chilometri che dividono il terzino dello Shaktar dalla Fiorentina, ossia la distanza tra Moena e Milano. Ecco uno scatto della famiglia brasiliana della giornata di ieri: