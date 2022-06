A due anni dall’esame farsa, Suarez si offre (anche) alla Juventus

Dopo aver lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero, Luis Suarez è in cerca del prossimo capitolo della sua carriera. L’intenzione del Pistolero è di continuare a giocare in Europa e il suo entourage lo ha proposto a diversi club, di Serie A e non.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore Suarez sarebbe stato offerto anche alla Juventus, due anni dopo quell’esame farsa di cui si è tanto discusso. La società bianconera non avrebbe chiuso la porta: sul giocatore – ricordiamolo – ci sono anche gli occhi di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.