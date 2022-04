A fare la differenza sono stati i portieri. Colpevole Dragowski e chi l’ha schierato

Fuori dalla Coppa, subito testa al campionato e alla prossima gara con la Salernitana, che troveremo assatanata dopo la vittoria nel recupero con l’Udinese.

La Fiorentina non ha sfigurato. A fare la differenza sono stati i portieri: impeccabile Perin, colpevole Dragowski (e chi l’ha schierato). E anche la qualità della rosa.

Dragowski – 4 – Poco comprensibile la sua presenza in campo. Un’uscita a smanacciare l’aria che apre la porta al gol di Bernardeschi.

Biraghi – 5 – Respinta corta proprio sui piedi di Bernardeschi che segna. Crossa costantemente dalla trequarti e i difensori bianconeri vanno a nozze.

Ikonè – 5 – Perde goffamente il pallone dando il via all’azione del gol bianconero. Schierato da mezz’ala rende assai meno del solito.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 4 – Dragowski in campo forse risponde ad una logica mercantile, per non far deprezzare ulteriormente il giocatore, ma non ad una logica sportiva. Ikonè a centrocampo dà risultati scadenti. Saponare è a disagio in una gara dai ritmi elevati. Prova a scompaginare le carte con cambi superoffensivi ma la porta bianconera resta inviolata.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it