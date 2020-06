“A Firenze l’ultimo regista ad aver dato lezioni di calcio è stato Pizarro, da tempo manca qualità e Tonali è…”

L’ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio parlando di Tonali alla Fiorentina: “In questo momento non si sa se arriveranno o meno questi giocatori. Tonali ha già detto la sua in Serie A, in quel ruolo lì ce ne sono pochi come lui. Venisse alla Fiorentina sarei contentissimo, l’ultimo regista che ha dato lezioni di calcio a Firenze è stato Pizarro, dopo di lui è un periodo lungo che non vediamo qualità. Tonali sbaglia poco”.

E su Ribery: “E’ nel suo DNA. E’ un giocatore unico, i giovani devono prendere esempio da questi professionisti. Durante una carriera se un giovane ha la fortuna di incontrarlo deve solo stare attento e applicarsi bene”.