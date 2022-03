“A Firenze sono cambiate tante cose, ma non il ricordo di Astori. Per uno strano scherzo del destino, oggi sarò nel solito hotel di quella maledettissima mattina”

Alberto Marangon è stato il team manager della Fiorentina per diverse stagioni. È stato lui tra i primi a scoprire, quel maledetto 4 marzo 2018, la morte di Davide Astori.

Oggi alla Sampdoria, Marangon ha raccontato le sue sensazioni in un lungo ed emozionante post su Instagram: “Ciao Davide, sono già passati quattro anni da quel tragico giorno. Sembrano tanti, ma alla fine come lo possiamo considerare il tempo che scorre?”.

Continua così Marangon: “Di sicuro in questo periodo ne sono successe di cose. Pandemia, guerre, non si sta mai tranquilli. Anche a Firenze tante cose sono cambiate, tranne una, il ricordo e il pensiero che ognuno di noi ha per te. Oggi per uno strano scherzo del destino sarò ad Udine e proprio nello stesso hotel di quella maledettissima mattina”.

Conclude così Marangon: “Sarà dura non te lo nascondo, sinceramente ne avrei fatto volentieri a meno ma il calendario mi ha riservato questa amara sorpresa. Mi torneranno alla mente quelle ore terribili, i giorni strazianti che seguirono. Il ricordo però di te rimane quello di sempre, quello di un ragazzo meraviglioso che manca a tutti”.