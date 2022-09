A Firenze tornano i nazionali…ma non Amrabat. Il marocchino in ritardo per ‘problemi burocratici’. La situazione della rosa viola

Emergono aggiornamenti sulla situazione della rosa della Fiorentina in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Ci sono infatti ‘problemi burocratici’ che hanno trattenuto Sofyan Amrabat lontano da Firenze. Il classe ’96 africano rientrerà dagli impegni col Marocco solo nella giornata di domani. I contorni della vicenda sono enigmatici, considerato che la squadra maghrebina ha giocato entrambe le amichevoli in Spagna. In queste circostanze, spesso mister Italiano non schiera titolare il calciatore interessato: circostanza da monitorare.

Regolarmente rientrati Jovic e Terzic, Barak, Kouame e Zurkowski, così come Gonzalez. Problemi per Sottil, non al cento per cento, in gruppo Milenkovic.