A forte rischio il ritorno di Chiesa a Firenze: Le condizioni dell’ex Fiorentina

L’infortunio muscolare accusato domenica contro l’Atalanta potrebbe costare caro a Federico Chiesa. Dopo aver saltato la partita contro il Parma, il figlio d’arte della Juventus potrebbe dover saltare anche il ritorno a Firenze contro la Fiorentina.

Ne è convinto La Gazzetta dello Sport, che scrive che ci sono davvero poche speranze di vederlo in campo dal Franchi. Dalla partita successiva dei bianconeri, però, Chiesa dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Pirlo per il rush finale di stagione in cui la Juventus si giocherà un posto in Champions League.