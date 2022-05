A Genova l’ambiente è già caldo, la Sampdoria accoglierà i propri tifosi il giorno che precede la Fiorentina

In attesa della sfida di lunedì prossimo tra Sampdoria e Fiorentina, i blucerchiati stanno cercando tutto l’appoggio possibile dai propri sostenitori per raggiungere una salvezza che ancora non è cosa fatta. Come riportato dalla società genovese, i cancelli del centro sportivo di Bogliasco saranno aperti il giorno prima della partita (domenica) per consentire ai tifosi di far sentire la vicinanza alla squadra in un momento così complicato. Di seguito il comunicato della Sampdoria:

“Domenica mattina tutti a Bogliasco per sostenere la Sampdoria. Il prossimo 15 maggio il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” aprirà le porte in occasione dell’allenamento mattutino (inizio programmato alle ore 10.30) a tutti i tifosi blucerchiati, che potranno incitare la squadra in vista del posticipo del “Ferraris” con la Fiorentina. Calciatori, mister e staff tecnico potranno ricevere il caldo abbraccio dei sampdoriani nel piazzale antistante l’ingresso degli spogliatoi”.