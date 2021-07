A giorni l’ufficialità di De Paul all’Atletico Madrid. E pensare che solo due estati fa poteva davvero diventare un giocatore viola

C’è stata un’estate, la prima di Commisso da presidente della Fiorentina, in cui Rodrigo De Paul poteva davvero diventare un calciatore viola. Poi com’è andata lo sappiamo, e il sogno di vedere l’argentino in riva all’Arno è pian piano sfinito. La questione, però, sembrava non volersi chiudere finché De Paul restava all’Udinese, squadra che inevitabilmente prima o poi avrebbe lasciato.

Ebbene, quel momento sta per arrivare. Come riporta TuttoUdinese, infatti, è prevista per mercoledì o al massimo giovedì l’ufficialità del passaggio all’Atletico Madrid. Un grande salto di qualità per De Paul, neo-campione d’America con la sua Nazionale, che lo proietta a tutti gli effetti nel calcio di altissimo livello e lontano una volta per tutte dai sogni più remoti dei tifosi della Fiorentina.