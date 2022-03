A gonfie vele il settore giovanile della Fiorentina: grande vittoria e salto in classifica per l’under 16

Il settore giovanile della Fiorentina è da sempre uno dei più prestigiosi in Italia. Quest’anno, al pari della Primavera che ha iniziato alla grande il 2022, anche le formazioni più giovani stanno andando molto bene. Come l’under 16, che proprio questo pomeriggio ha battuto con un netto 4-1 il Parma nel recupero della prima giornata di ritorno. Così facendo la squadra di Capparella si è portata a meno uno dal secondo posto, che le permetterebbe di andare direttamente agli ottavi delle fasi finali che assegneranno il titolo.

FIORENTINA-PARMA 4-1

FIORENTINA: Vannucchi, Giusti, Rossi, Deli, Sadotti, Lucchesi, Puzzoli, Fiorini, Pellicanò, Rubino, D Amato. A disp.: Dolfi, Renda, Vascotto, Fortini, Martini, Trapani, Ciraudo, Galassi, Bertolini. All.: Capparella

PARMA: Testoni, Mena Martinez, Andreotti, Calzetti, Nicolosi, Trabucchi, Luppi Banchini, Mengoni, Nsyme, Elia, Cardinali. A disp.: Cabrini, Lombardo, Delle Gandine, Cabassa, Ozzano, Cozzolino, Arcucci, Erasmus, Plicco. All.: Imbaglione

ARBITRO: Improda di Empoli coad. da Luti e Luddi

RETI: Fiorini, Pellicanò, Nsyme, Rubino, Fortini