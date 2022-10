“A Italiano per ora non è riuscita l’impresa della stagione scorsa, la proprietà anziché soffermarsi sui temi di calcio continua a preferire argomenti finanziari. Ma la Fiorentina si può ritrovare in una notte scozzese”

Vigilia importante quella che sta vivendo la Fiorentina. La squadra viola si trova in mezzo ad un trittico di gare che dirà molto sulle prospettive in questa stagione. Con l’Atalanta è arrivata una sconfitta, poi ci sono gli Hearts e lunedì prossimo a Firenze arriva la Lazio.

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, scrive stamani sul proprio giornale: “A Italiano per ora non è riuscita l’impresa della stagione scorsa, la proprietà anziché soffermarsi sui temi di calcio continua a preferire argomenti finanziari e infine la squadra ha perso quasi tutto quello che aveva, la brillantezza, la convinzione, l’organizzazione, l’aggressività”.

Ma non tutto è perduto: “Tutto questo si può ancora ritrovare – aggiunge Polverosi – basta una partita pensata bene nella fredda Scozia, contro un avversario che in Serie A, senza il suo pubblico, farebbe fatica a salvarsi. Certo, mai sottovalutare gli avversari (e il Riga in questo senso è un messaggio chiaro e fresco), però la differenza tecnica è decisamente a favore della Fiorentina. Basta farla prevalere in questa notte scozzese”.