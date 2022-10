A Lecce è di casa una vecchia conoscenza viola. Come sopravvivere in Serie A con il monte ingaggi più basso

Domani la Fiorentina sarà impegnata in quel di Lecce, in un campo complicato e molto caldo. Numeri alla mano, tuttavia, l’impegno prevede la Viola nettamente favorita: la rosa dei salentini è quella che vale meno dell’intera Serie A (65 milioni di €). Lo riporta La Nazione, che evidenzia il lavoro di Pantaleo Corvino nel costruire il suo Lecce con affari low cost.

In questa estate, l’ex ds della Fiorentina si è arrangiato aggrappandosi alle idee, anche esotiche. Il mercato del Lecce, considerando acquisti e cessioni, è costato circa 3 milioni e 700 mila €. Da sottolineare anche il monte ingaggi, per il quale la società giallorossa paga 15 milioni di € lordi. Cifre basse, largo alla fantasia. In mano a un uomo che Firenze conosce bene.