A Marsiglia hanno già le idee chiare su Lirola, il direttore sportivo: “Vogliamo continuare a lungo con Pol, è un giocatore per il futuro”

Durante la presentazione al Marsiglia dell’ex terzino della Fiorentina Pol Lirola, ha parlato anche il direttore sportivo dei francesi Pablo Longoria. Queste le sue parole: “Vogliamo continuare con Lirola oltre la fine del prestito che sarà in estate. Cercheremo di trovare un accordo con la Fiorentina. Molto dipende anche dalla crisi che sta colpendo anche il calcio, molti prezzi sono in ribasso. Pol ha grande esperienza ed è un investimento sia per il presente che per il futuro”.

