A Milano senza paura! Per Iachini è giunto il momento di togliersi di dosso una fastidiosa etichetta

Lo ha detto anche Gaetano Castrovilli, a San Siro bisogna andare con un atteggiamento offensivo. Con il coraggio, insomma, di giocarsi le proprie carte scongiurando l’ipotesi di quelle barricate che si sono viste nello scorso campionato contro la squadra nerazzurra. Allora un super Terracciano preservò lo 0-0, ma è assai difficile che la cosa si ripeta. Per questo motivo, forte anche di un Amrabat in più, Iachini dovrà trasmettere ai suoi ragazzi l’audacia di osare, di attaccare, di giocare con spensieratezza consapevoli di non avere niente da perdere. Già, perché ora come ora l’Inter è più forte e la Fiorentina ha solo da guadagnarci. Senza dimenticare una partita ufficiale in più, che di questi tempi vuol dire molto. Avanti senza paura dunque, a Milano e poi per il resto del campionato. D’altronde se vuole togliersi di dosso quella fastidiosa etichetta di difensivista, Iachini non può che farlo adesso.

