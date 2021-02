A Napoli sono convinti: “Sarri resterà vicino casa ad allenare la Fiorentina”

Dopo le continue ipotesi e le conseguenti smentite da parte della società viola su un possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno al riguardo arrivano le dichiarazioni di Paolo Esposito, giornalista vicino alle vicende del Napoli, che in un’intervista ad AreaNapoli si espresso così: “Penso che un pour parler ci sia stato tra Aurelio De Laurentiis e il trainer Maurizio Sarri. Il mister non è adatto a subentrare in corso d’opera. Inoltre ha un contratto particolare con la Juventus. Sarri, probabilmente, si prenderà i 2,5 milioni di penale da Andrea Agnelli e resterà vicino casa ad allenare la Fiorentina, della quale è anche tifoso. Il prossimo trainer del Napoli potrebbe essere Vincenzo Italiano”.