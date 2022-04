A Pasqua in ricordo di Niccolò: ci sarà anche la Fiorentina U13 al torneo in memoria del giovane calciatore prematuramente scomparso

Anche la Fiorentina parteciperà alla “Nicco Paro Cup”, torneo in ricordo di Niccolò Parigi, giovane calciatore della Sales prematuramente scomparso nel 2017 a causa di un male incurabile. È stata organizzata quest’anno la prima edizione del torneo calcistico giovanile a livello nazionale avente scopo benefico. La manifestazione si svolgerà a Firenze nel fine settimana di Pasqua, nei giorni 16-17-18 aprile, sui campi sportivi di San Marcellino. Sarà l’occasione per la famiglia di Niccolò di fargli gli auguri per i suoi 22 anni, festeggiando nel modo in cui avrebbe voluto: giocare a calcio. Lo slogan dell’iniziativa riprenderà infatti il sogno di tutti i ragazzi che corrono dietro a un pallone: “Insegui i tuoi sogni!”.

Al torneo, oltre alla Fiorentina, parteciperanno 6 squadre U13: Empoli, Pisa, Bologna, Roma, Venezia e Torino. Si contenderanno questa prima edizione insieme alla Sales, società organizzatrice e squadra del cuore di Niccolò. La volontà degli organizzatori è quella di creare un evento che possa permettere ai 160 ragazzi partecipanti, e alle loro famiglie, di vivere delle giornate di festa e di sport. Inoltre, la bella iniziativa devolverà tutti i proventi derivanti all’Associazione “Zia Caterina – Milano Taxi 25” che offre servizi e attenzioni ai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale Meyer di Firenze.