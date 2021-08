A Pezzella non mancano gli estimatori: l’ultimo è un allenatore che poteva arrivare alla Fiorentina

Come ormai noto, è ancora incerto il futuro di German Pezzella. Il difensore non ha preso una posizione precisa sulle sue intenzioni, e lo stesso Italiano continua a non sapere se potrà contare su di lui all’interno della sua Fiorentina. C’è da dire però che, qualora l’argentino desiderasse partire, le destinazioni per lui non mancherebbero.

Alle candidature delle scorse ore di Cagliari e Torino si è aggiunta quella della Lazio, che secondo Il Messaggero potrebbe puntare su Pezzella per completare il parco dei centrali difensivi. Un ruolo che al momento non rappresenta la priorità in casa biancoceleste, ma potrebbe essere decisivo l’apprezzamento di Sarri nei confronti di Pezzella.