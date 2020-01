A Pioli non basta nemmeno Ibrahimovic per battere Ranieri, ok Juventus e Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tre partite nel pomeriggio di Serie A. La Juventus batte il Cagliari per 4-0: succede tutto nella ripresa, con la tripletta di Ronaldo e il sigillo di Higuain. Bianconeri che allungano sull’Inter, impegnata questa sera contro il Napoli. Dopo la manita rifilata al Milan, l’Atalanta ne rifila un’altra al Parma: a segno Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic (doppietta per lo sloveno). Gasperini può sorridere anche per il ritorno di Zapata, out per infortunio da tre mesi. Il Milan invece, pareggio 0-0 a San Siro contro la Sampdoria e prosegue nel momento difficile. Inutile anche l’esordio di Ibrahimovic, mandato in campo da Pioli nella ripresa: lo svedese non riesce mai ad incidere.

La CLASSIFICA di Serie A: La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 45, Inter 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona, Milan 22, Sassuolo 19, Udinese, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.