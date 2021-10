A rischio la panchina di Ballardini: il Genoa pensa a Gattuso e ad un Juventus

C’è un’altra panchina di Serie A a rischio. Si tratta di quella del Genoa, che nelle ultime tre partite ha raccolto soltanto due punti e in campionato non vince dalla trasferta contro il Cagliari del 12 settembre. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, lo spogliatoio sarebbe al fianco di Davide Ballardini come si è visto anche contro lo Spezia grazie alla reazione degli ultimi minuti.

In tal senso, diventa decisiva la partita casalinga contro il Venezia: in caso di sconfitta, il Genoa potrebbe esonerare il proprio allenatore. Per la sua sostituzione, il Grifone segue i nomi di Pirlo (sotto contratto con la Juventus fino a giugno), Gattuso e Donadoni.