A rischio la panchina di Colantuono: decisiva la trasferta contro la Fiorentina

La partita di sabato contro la Fiorentina rappresenta un crocevia decisivo per il futuro di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Subentrato al posto di Fabrizio Castori a metà ottobre dopo che i campani avevano ottenuto appena quattro punti nelle prime otto partite, la sua posizione sarebbe oggi a rischio.

Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, in caso di sconfitta contro la Fiorentina Colantuono potrebbe essere esonerato. Molto, però, dipenderà anche dall’eventuale conferma del direttore Angelo Fabiani. Da qui ad una settimana, il club dovrà cambiare proprietà per restare in Serie A e se la nuova dirigenza vorrà coinvolgere ancora Fabiani, allora il ds punterà a non sconvolgere ulteriormente la squadra, ribadendo la fiducia a Colantuono e rimandando ogni decisione a gennaio anche sul fronte mercato.