A Roma pensano ancora a Vlahovic come vice-Dzeko, ma la Fiorentina…

La Roma è alla ricerca di un vice-Dzeko e uno dei nomi sulla lista di Petrarchi è Dusan Vlahovic. Il club giallorosso aveva già preso contatti con il suo staff a gennaio, ma la risposta era stata “no grazie”, nonostante l’offerta dell’ingaggio fosse tre volte tanto quella percepita a Firenze dal ragazzo. Prima serve un punto d’incontro con la Fiorentina, che per cederlo chiede tanto, visto anche il lungo contratto che lo lega alla società viola (che potrebbe essere rinnovato a breve). L’unica via per arrivare all’attaccante serbo la Roma ce l’ha con Florenzi, da tempo obiettivo di Pradè. Rimane comunque difficile che la Fiorentina si privi definitivamente del giovane bomber, nonostante a Roma rimanga in cima alla lista dei preferiti.