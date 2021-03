A secco da tre partite ma Vlahovic continua a stupire l’Europa: ecco il nuovo, prestigioso riconoscimento

E’ rimasto a secco nelle ultime tre partite, ma ciò non toglie che il rendimento di Dusan Vlahovic sia in risalita. Da quando Prandelli gli ha dato fiducia l’attaccante della Fiorentina ha cominciato a segnare, rientrando tra i migliori coetanei d’Europa in fatto di gol segnati.

Oggi però arriva un altro riconoscimento per Vlahovic, direttamente dall’osservatorio del calcio del CIES. Nel report settimanale è stata stilata una classifica dei 25 migliori calciatori d’Europa nati dal 2000 in poi, e l’attaccante della Fiorentina ne fa parte. Per la precisione Vlahovic si piazza al 21esimo posto, subito dopo Kean del Psg. In classifica ci sono anche altri giocatori di Serie A quali Kulusevski (9), Walukiewicz (19), Tonali (19) e Kumbulla (25).