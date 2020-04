“A Siena odiano la Fiorentina, ma io ne sono diventato tifoso. Una vita di sofferenze, ma ora con Commisso…”

Il direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, il professor Giovanni Di Perri, è uno di quelli che maggiormente si è esposto in queste ore circa una ripresa immediata del campionato di Serie A. Su Tuttosport ha detto: “Se uno vuole, i presupposti per tornare a far ripartire il campionato li trova. Potrebbe essere un buon segnale identificare una modalità sicura per riaprire la Serie A, ovviamente a stadi chiusi”.

Di Perri tra l’altro è anche un sostenitore gigliato: “Io sono un tifoso della Fiorentina, una vita di sofferenza ma con Commisso vedo buone prospettive per il futuro: nella vita ha realizzato molto, vuole fare bene in città e sua sui calciatori che sul futuro stadio ha dato segnali importanti. Io sono senese e a Siena odiano la Fiorentina ma ebbi un battesimo calcistico da un cartolaio che si chiamava Filiberto. Mio padre che era medico aveva visitato la sua mamma e vedendomi passare con la mia volle regalarmi un trenino dicendo “Tu sei della Lupa come contrada di Siena e della Fiorentina come squadra di calcio”. Da bambino quando vivi certe emozioni poi non le cancelli”.