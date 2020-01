A sorpresa, il Milan piomba su un obiettivo della Fiorentina

Il Milan piomba su Matteo Politano. Dopo i tentativi di Fiorentina e Napoli, non andati a buon fine, l’attaccante dell‘Inter è finito nel mirino dei rossoneri che, dopo Ibrahimovic, potrebbero aggiungere un altro esterno all’arsenale offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, nella giornata di mercoledì Davide Lippi e Luca Pennacchi, gli agenti del classe ’93, hanno incontrato a casa Milan le alte sfere rossonere, Boban, Maldini e Massara. Colloquio positivo, in quanto Politano ha dato l’ok al trasferimento al Milan, trovando anche un accordo sull’ingaggio. Resta ora da trattare con l’Inter per trovare un’intesa su formula e cifre dell’operazione.