“A Torino ho visto un po’ di nervosismo in panchina. La Fiorentina può restare in alto fino alla fine”

Il dirigente sportivo Giuseppe Dossena ha parlato a Radio Bruno Toscana tornando sulla partita della Fiorentina con la Juve: “I Viola hanno fatto una buona gara a Torino anche se non hanno tirato molto in porta. Ho visto un po’ di nervosismo in panchina, non vorrei che Italiano con tutti quei cambi abbia messo apprensione alla squadra. La Fiorentina ovviamente ha cambiato volto completamente con l’uomo in meno”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? È un calciatore fantastico spalle alla porta. La Fiorentina sta facendo un bel campionato e secondo me può reggere fino alla fine nelle zone alte della classifica, perché non ha le coppe e l’allenatore è bravo”.